توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم (الثلاثاء)، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس غائم في أغلب الأوقات إلى غائم جزئيا فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط والريف، وأقصى الشمال الغربي، مع نزول أمطار متفرقة.

وستتمركز سحب غير مستقرة فوق المنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، والسهول المجاورة، حيث الفرصة مهيأة لنزول أمطار أو زخات رعدية.

وستتكون سحب منخفضة كثيفة ستعطي أمطارا خفيفة محلية بالسواحل الوسطى، في حين سيبقى الطقس قليل السحب أو صحوا بباقي جهات المملكة.

أما الرياح فستكون معتدلة إلى قوية نوعا ما، وستهب من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطى والجنوبية ومن الجنوب الغربي بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب شرقية فوق الواجهة المتوسطية، ومنطقة البوغاز وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى أحيانا غربية بباقي المناطق .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و 10 درجات بالمرتفعات، وما بين 14 و 20 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب المملكة .وستكون ما بين 10 و16 درجة بباقي الأرجاء .

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 14 و 20 درجة بكل من المرتفعات والواجهة المتوسطية، وما بين 19 و 24 درجة بكل من واد ملوية، السايس وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 23 و 29 درجة بهضاب الفوسفاط، والسهول الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس، والجنوب الشرقي للبلاد، وجنوب المنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 29 و 33 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة.