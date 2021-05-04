انخفاض حركة النقل الجوي بمطار الحسن الأول بالعيون بأزيد من 19 في المئة

سجلت حركة النقل الجوي على مستوى مطار الحسن الأول بالعيون انخفاضا بنسبة 19.84 في المئة خلال الأشهر الثلاث الأولى من السنة الجارية، مقارنة مع السنة الماضية.

وحسب معطيات صادرة عن المكتب الوطني للمطارات، فقد بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار العيون إلى غاية نهاية مارس المنصرم ما مجموعه 47 ألفا و293 مسافرا، مقابل 59 ألف مسافر خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأضافت المصادر أن مجموع المسافرين الذين استعملوا هذه المحطة الجوية خلال مارس الماضي، بلغ 17 ألفا و271 مسافرا، في مقابل 12 ألفا و36 مسافرا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلا انخفاضا بلغت نسبته 43.49 في المئة.

واحتل مطار العيون المرتبة الثامنة وطنيا بعد مطار الداخلة. واستقبلت مطارات المملكة خلال مارس الماضي ما مجموعه 400 ألف و863 مسافرا مقابل مليونين و66 ألف و 199 مسافرا خلال مارس 2019، و941 ألف و790 مسافرا خلال مارس 2020، أي نسبة انخفاض قدرها على التوالي 80.60- بالمئة و57.44- بالمئة.