ملف الصباح
رمـز فـي ذاكـرة المغـاربـة
جسدت منذ قرون قيم التضامن وأحد أوجهها “شرط الفقيه” بالدواوير وإطعام عابري السبيل “القفة” في تاريخ المغاربة، ليست إعانة أو إحسانا فقط، فكل الدراسات التاريخية تؤكد مكانتها في المجتمع، ودورها في تجسيد التضامن والتكافل والتعاضد، بين مختلف مكوناته وفئاته داخل المدن والقرى، انطلاقا من التعاليم الدينية، ومن قيم راسخة عبرأكمل القراءة »
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