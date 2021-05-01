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الرياضة

يخلف يعتذر عن محاولة الانتحار

منذ 19 ثانية
لاعب خنيفرة قال إنه لم يتقبل غرامة اللجنة التأديبية للفريق قدم سفيان يخلف، مدافع شباب أطلس خنيفرة، اعتذارا عما بدر منه الأربعاء الماضي، عندما حاول الانتحار بإضرام النار في جسده، بمركز الإيواء التابع للفريق. وقال يخلف في تصريح ل”الصباح”، “أعتذر لأسرتي الصغيرة عن العمل اللامقبول الذي بدر مني، كما أعتذر لزملائي بالفريقأكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية
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