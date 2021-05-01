حوادث
إيقاف سارقي محل لبيع المجوهرات بطنجة
أبحاث ميدانية وتقنية مكنت من تحديد هوية المتورطين واعتقالهم توصلت فرقة للأبحاث تابعة للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، أخيرا، إلى فك لغز واحدة من أكبر السرقات، التي شهدتها المدينة خلال السنوات الأخيرة، ويتعلق الأمر بعملية سرقة هوليودية طالت محلا لبيع المجوهرات والمصوغات الكائن برأس مصلى بوسط المدينة، وتمكنت من إلقاءأكمل القراءة »
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