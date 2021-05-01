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الحسابات البنكية للقضاة تحت المراقبة

منذ 18 ثانية
ثرواتهم وممتلكات زوجاتهم وأبنائهم تحت مجهر المفتشية العامة للسلطة القضائية لم تعد ثروات القضاة وزوجاتهم وأبنائهم بعيدة عن المراقبة والتفتيش، في حال دعت الضرورة إلى ذلك، بعدما منح مشروع قانون يتعلق بتأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية، وضعه محمد بنعبد القادر، وزير العدل، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة،أكمل القراءة »


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منذ 18 ثانية
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