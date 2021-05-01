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الرياضة

أسود الشاطئ في مجموعة قوية بـ “الكان”

منذ 3 ثواني
أوقعت قرعة كأس إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، التي تحتضنها السنغال في الفترة ما بين 23 و30 ماي الجاري، المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب مصر وموزمبيق والسيشل. وأجريت القرعة أول أمس (الخميس)، بالسنغال، وأسفرت عن وجود السنغال، منتخب البلد المنظم، في المجموعة الثانية، إلى جانب الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وأوغندا.أكمل القراءة »


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منذ 3 ثواني
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