حوادث
“بنت الكوميسير” تلجأ للقضاء
أمن سطات باشر بحثا قضائيا حول واقعة الفيديو المنشور لكشف ملابسات الواقعة فتحت عناصر الشرطة القضائية بأمن سطات، بداية الأسبوع، بحثا في ملابسات نشر فيديو «بنت الكوميسير» على مواقع التواصل الاجتماعي، بناء على شكاية وضعتها المعنية بالأمر لدى النيابة العامة بابتدائية المدينة في مواجهة مجهول. وأكدت المشتكية أن مقطع الفيديوأكمل القراءة »
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