وطنية
كورونا يمنع احتفالات فاتح ماي
منعت جائحة كورونا في ظل التمديد لحالة الطوارئ الصحية، احتفال المركزيات النقابية بعيد الشغل الذي يتميز كل سنة بمسيرات احتجاجية لانتقاد القرارات الحكومية في فاتح ماي، ورفع الملفات المطلبية التي تعتبرها مشروعة، وتتمثل في الزيادة في الأجور وإرجاع المطرودين، ورفع حجم التعويضات العائلية. وقالت مصادر «الصباح» إن وزارة الداخلية أخبرتأكمل القراءة »
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