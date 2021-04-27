الرياضة
بطل عالمي يخرق الطوارئ أمام أعين الدرك
«الشيشة» تسيل لعاب رياضيين مشهورين بالعرجات خرق بطل عالمي سابق حالة الطوارئ المفروضة في المغرب خلال رمضان، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، عندما تردد على مقهى ل»الشيشة» بالعرجات، ضاحية سلا، رغم الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من قبل السلطات المختصة. وكشف مصدر مطلع أن البطل المغربي السابق خرق حالة الطوارئ، رفقةأكمل القراءة »
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