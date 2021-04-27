مجتمع
الكنفدرالية تقرر التظاهر في فاتح ماي
قررت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، تخليد فاتح ماي بكافة الأقاليم، من خلال تنظيم تظاهرات ومسيرات، رغم الإجراءات الاحترازية التي تفرضها السلطات بسبب الوضعية الوبائية الناتجة عن فيروس «كورونا». وأكدت الكنفدرالية أنها قررت الخروج للاحتجاج في فاتح ماي، من أجل الدفاع عن الحريات النقابية والحق في الإضراب والاحتجاج والتظاهر السلمي، والحفاظ علىأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.