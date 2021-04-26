وطنية
مجلس الأمن ينتصر للدبلوماسية المغربية
مشاورات المجلس انتهت إلى دعم جهود الأمين العام بشأن تعيين مبعوث جديد لإطلاق العملية السياسية المتوقفة بقلم: د. خالد الشرقاوي السموني(*) عقد مجلس، يوم الأربعاء 21 أبريل، جلسة مغلقة، تم تخصيصها لمناقشة الوضع السياسي والميداني لملف الصحراء، بناء على قرار مجلس الأمن حول الصحراء 2548 الصادر نهاية أكتوبر الماضي. هذاأكمل القراءة »
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