الرياضة
جامعات تدلي بمعطيات مغلوطة للوزارة
غياب آليات المراقبة وضعف الموارد البشرية يصعبان مهمة الإدارة أدلت جامعات رياضية بمعطيات مغلوطة إلى وزارة الثقافة والشباب والرياضة، خلال التقييم الذي طالبت به، من أجل حصر المعلومات التقنية والإدارية والرياضية والمالية والقانونية، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر من السنة الماضية. وعلمت “الصباح”، أن مصالح وزارةأكمل القراءة »
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