حوادث
التحرش بطفلة يطيح بـ”بيدوفيل”
وضعت المصالح الأمنية بتاوريرت، زوال الجمعة الماضي، حدا لممارسات إجرامية لخمسيني يتحرش بالأطفال بالمنطقة لممارسة شذوذه الجنسي عليهم، إذ كان يتربص بهم، مستغلا براءتهم للتغرير بهم، في انتظار إيجاد فرصة لاستغلالهم جنسيا. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الواقعة التي فضحت الأفعال الإجرامية للمشتبه فيه، تمت بعد ضبطه في حالة تلبس رفقةأكمل القراءة »
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