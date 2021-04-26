نشرة خاصة…زخات رعدية قوية اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية محليا قوية، اليوم (الاثنين) وغدا (الثلاثاء)، عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن هذه الظاهرة ستهم، اليوم (الإثنين) ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة العاشرة صباحا من يوم غد (الثلاثاء)، أقاليم شفشاون وفحص-أنجرة والعرائش والمضيق-الفنيدق ووزارن وطنجة-أصيلة وتطوان.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزخات الرعدية ستكون مصحوبة محليا بتساقط البرد أو بهبات رياح.

كما ينتظر، حسب النشرة الإنذارية، أن تهم رياح قوية (من 60 إلى 70 كلم في الساعة) أقاليم برشيد والبيضاء و شيشاوة والجديدة ومراكش ومديونة والنواصر والرحامنة وآسفي وسطات وسيدي بنور واليوسفية.