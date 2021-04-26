بورصة البيضاء…انخفاض في وتيرة التداولات عند الافتتاح

سجلت بورصة البيضاء، صباح اليوم (الاثنين)، انخفاضا في وتيرة التداولات، متأثرة بالأداء السلبي لمؤشرها الرئيسي مازي، الذي تراجع بـ 0,24% إلى 11.711,46 نقطة.

وبدوره، خسر مؤشر MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، 0,26 % ليستقر عند 955,20 نقطة، فيما انخفض ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,25% إلى 9.520,44 نقطة.

أما المؤشران الدوليان “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″ و”إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” فقد استقرا على التوالي عند 10.805,15 و 10.026,04 نقطة.

وعلى وقع الانخفاض، استقر المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” عند 894,84 نقطة (-0,38%).