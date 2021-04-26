توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح ضد كوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة أنها قررت، ابتداء من يوم غد (الثلاثاء)، توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 55 و60 سنة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم (الاثنين)، أن عملية توسيع الاستفادة تندرج في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، داعية كافة المواطنين من الفئات المستهدفة، مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، بهدف تحقيق المناعة الجماعية، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 1717 أو من خلال البوابة الإلكترونية www.liqahcorona.ma للحصول على موعد ومكان التلقيح الخاص بهم.

كما تشدد وزارة الصحة، يضيف البلاغ، على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس؛ للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس خاصة في ظل اكتشاف سلالات متحورة بالبلاد.