كورونا…507 حالة إصابة جديدة و457 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 507 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و457 حالة شفاء، و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و723 ألفا و635 شخصا.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و217 ألفا و485 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 509 آلاف و37 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 494 ألفا و872 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,2 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8988 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين البيضاء-سطات (328)، والرباط سلا القنيطرة (37)، ومراكش آسفي (35)، والداخلة وادي الذهب (28)، والعيون الساقية الحمراء (20)، وسوس ماسة (17)، وطنجة تطوان الحسيمة (16)، ودرعة تافيلالت (11 حالة)، والشرق (10 حالات)، وبني ملال خنيفرة (3 حالات)، وكلميم واد نون وفاس مكناس (حالة واحدة لكل منهما).