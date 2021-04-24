أزيد من 15 ألف أسرة مستفيدة من عملية الدعم الغذائي بأزيلال

بلغ عدد المستفيدين من النسخة الثانية والعشرين من عملية توزيع الدعم الغذائي “رمضان 1422” على مستوى إقليم أزيلال 15 ألف و208 أسرة، موزعة على مختلف جماعات الإقليم من بينها 14 الف و694 مخصصة للمناطق القروية والجبلية.

وبحسب معطيات المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني فإن هذا الدعم الذي تشرف عليه مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس يهم قيادات فطواكة (800) وتنانت (400)وآيت تاغلا (200) وفم الجمعة (431) وبزو (800) وبني عياط (200).

كما يهم أيضا كلا من قيادات آيت عتاب وواويزغت وأفورار وايمينفري وإيواريدن وآيت منا وآيت تامليل وتيلوغيت وزاوية أحنصال وتابانت وأنيغري وتاكلفت وآيت محمد وأكوديد.

وتتم عمليات توزيع قفة المواد الغذائية على المستفيدين في احترام للتدابير والإجراءات الصحية الهادفة إلى وقف انتشار وباء كوفيد -19 ، خصوصا ما يتعلق بتعقيم القفف الغذائية ، وتوزيع هذه المساعدات على منازل المستفيدين بهدف تجنب مخاطر الاختلاط.