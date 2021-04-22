استفادة أكثر من 9 آلاف أسرة من عملية الدعم الغذائي بزاكورة

استفادت 9 آلاف و500 أسرة من الفئات المعوزة على مستوى إقليم زاكورة من عملية الدعم الغذائي “رمضان 1442”.

ووفقا لمعطيات لمندوبية التعاون الوطني بجهة درعة تافيلالت، فإن هذه العملية، التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس، تهم 1160 أسرة بالوسط الحضري، و8 آلاف و340 أسرة بالوسط القروي بالإقليم.

وتتكون القفة الرمضانية للدعم الغذائي من سبع مواد غذائية، تتمثل في 10 كلغ من الدقيق الممتاز، 5 لترات من الزيت النباتي، 4 كلغ من السكر، 1 كلغ من العدس، 1 كلغ من الشعرية، 850 غرام من مركز الطماطم و250 غرام من الشاي، مما سيساهم في التخفيف من عبء الاحتياجات الغذائية المتعلقة بشهر رمضان المبارك.

وتروم هذه العملية التضامنية المساهمة في التخفيف من عبء الاحتياجات الغذائية المرتبطة بشهر رمضان الفضيل، والظروف الصحية الحالية، وكذا مساعدة الأسر المعوزة التي تأثرت جراء الأزمة الصحية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وأعلنت مؤسسة محمد الخامس للتضامن أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية لانطلاق النسخة الثانية والعشرين من عملية توزيع الدعم الغذائي “رمضان 1442” لفائدة ثلاثة ملايين شخص، أي 600 ألف أسرة على الصعيد الوطني، منها 459 ألف و504 أسرة من الوسط القروي.