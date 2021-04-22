بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع التوازن

استهلت بورصة البيضاء تداولات، اليوم (الخميس)، على وقع التوازن، بعدما حقق مؤشرها الرئيسي مازي ارتفاعا خفيفا ب0.01 في المئة/11.684.22 نقطة.

وسجل MSI20 الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة زيادة ب0.01 في المئة/953.33 نقطة، في حين حقق ماديكس وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على اساس مستمر، ارتفاعا ب0.01 في المئة/9.498.60 نقطة.

أما المؤشران الدوليان “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″ و”إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” فقد استقرا على التوالي عند 10.717,15 و10.000,23 نقطة، فيما حقق المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” 894,86 نقطة (+0.02 في المئة).