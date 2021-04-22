مطار فاس سايس…انخفاض حركة المسافرين ب 68 في المائة

سجلت حركة النقل عبر مطار فاس سايس، عند نهاية مارس الماضي، انخفاضا بنسبة 09، 68 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وسافر عبر مطار فاس سايس خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة الجارية ما مجموعه 84 ألف و892 مسافرا مقابل 266 ألف في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق المعطيات الاحصائية للمكتب الوطني للمطارات.

وعلى الصعيد الوطني، سجل النقل التجاري الجوي للمسافرين خلال الفترة نفسها انخفاضا بقيمة 44، 57 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.

واحتل مطار فاس سايس الرتبة الرابعة بعد مطارات البيضاء- محمد الخامس وطنجة- ابن بطوطة، ومراكش المنارة، في إطار ترتيب حركة النقل الجوي التجاري حسب المناطق.

يذكر أن حركة النقل عبر مطار فاس سايس سجلت خلال 2020 انخفاضا بنسبة 91، 70 في المائة مقارنة مع 2019.

وتتطلع المحطة الجديدة للمطار التي تشكل أرضية لعدة شركات للنقل ذي الكلفة المنخفضة الى الرفع من الطاقة الاستقبالية للمطار الى 5، 2 مليون مسافر سنويا.