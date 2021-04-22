وطنية
“المصباح” في مواجهة علنية مع الداخلية
نال والي جهة درعة تافيلالت ومعه بعض العمال، قسطا كبيرا من الانتقادات في ندوة الرؤساء الموسعة بالجهة، المنعقدة أخيرا، والتي حضرها قيادي بارز في “المصباح”، أقنع العديد من رؤساء وكبار منتخبي الحزب، بالعدول عن تقديم الاستقالة الجماعية. وتنذر طبيعة الانتقادات الصادرة عن الندوة نفسها، التي كان نجمها الحبيب الشوباني، بمعركةأكمل القراءة »
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