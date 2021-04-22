الصباح الفني
فنانون ومثقفون: أنقذوا معالم مكناس التاريخية
ثار فنانون ومثقفون وجمعويون، في وجه مسؤولي مكناس والوزارة الوصية، ووجهوا نداء من أجل الحفاظ على معالم المدينة التاريخية. وقال الموقعون على العريضة، تتوفر “الصباح” على نسخة منها، إنه حتى لا يتكرر السيناريو الكارثي لهدم سينما “ريجان” التاريخية، وأيضا سينما أمبير، ومن أجل الحفاظ على معالم مكناس التاريخية التي تشكلأكمل القراءة »
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