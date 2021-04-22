الرياضة
“السوبر الأوربي”… تفاصيل الانهيار السريع
الأندية الإنجليزية أول المنسحبين وبيريز يتمسك بالمشروع ويرفض الاستسلام لم يعتقد أشد المتشائمين بمشروع «السوبر الأوربي»، الذي زلزل الكرة العالمية بداية الأسبوع الجاري، أن ينتهي به المطاف في أقل من 48 ساعة على إعلانه، من قبل 12 فريقا كبيرا في أوربا. وعجلت أحداث كثيرة في اليومين السابقين، بانهيار المشروع، بعدماأكمل القراءة »
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