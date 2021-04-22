الرياضة
كواليس الفرق
الرجاء الرياضي تقدم مسؤولو نامونغو التنزاني بالاعتذار لنادي الرجاء الرياضي، بسبب عدم استقبالهم بمطار دار السلام، بعد وصول النادي لتنزانيا. ووجدت بعثة الفريق الأخضر في استقبالها، سفير المملكة بتنزانيا، الذي دعا مكونات الفريق لإفطار جماعي يومين متتاليين قبل المباراة، التي لعبت أمس (الأربعاء). مولودية وجدة يغيب اللاعب عبد الله مودنأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.