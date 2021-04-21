الصباح الفني
“نيفر غيف آب” جديد فلو
أطلق فنان الراب أسامة الفيلالي الشهير بـ “أسامة فلو”، أخيرا أغنية جديدة بعنوان “نيفر غيف آب” من كلماته وألحانه. وحاول أسامة أن يجعل من أغنيته الجديدة، التي استغرق إنجازها شهرا، وجرى تسجيلها باستوديو “”كيب برادرز ريكوردز”، دعوة إلى التمسك بالأمل وعدم الاستسلام لليأس والإحباط. وتأتي الأغنية الجديدة، بعد أغنيته التيأكمل القراءة »
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