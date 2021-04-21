الرياضة
4 لاعبين مرشحون لمغادرة الجيش
فاندربروك يرفض الحديث عن الموضوع ومفاوضات سرية لتعزيز الفريق بات أربعة لاعبين مرشحين لمغادرة الجيش الملكي في مرحلة الانتقالات الصيفية، لعدم اقتناع المدرب البلجيكي سفين فاندربروك بمستواهم الفني والبدني. ويرفض المدرب نفسه، ومعه مسؤولو الفريق الحديث عن الموضوع في الوقت الراهن، لتفادي تشتيت تركيز اللاعبين، والتأثير على حضورهم الذهني فيأكمل القراءة »
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