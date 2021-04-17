استفادة 9228 أسرة من الدعم الغذائي لرمضان بشفشاون

تتواصل بإقليم شفشاون النسخة الثانية والعشرون من عملية توزيع الدعم الغذائي “رمضان 1442″، والتي تستفيد منها 9228 أسرة من الفئات المعوزة على المستوى الحضري والقروي بالإقليم.

وتسهر على تنفيذ العملية، التي أشرف على انطلاقتها عامل إقليم شفشاون، محمد علمي ودان، رفقة وفد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، لجان محلية تقوم بتوزيع المساعدات مباشرة على الأسر المستفيدة، بواقع 728 أسرة بالجماعة الحضرية لشفشاون و 8500 أسرة بالجماعات القروية ال 17 التابعة للإقليم.

وتنقسم الأسر المستفيدة من العملية بالوسط القروي على 2910 أسرة بدائرة باب تازة، و 1100 أسرة بدائرة باب برد، و 900 أسرة بدائرة أسيفان، و1000 أسرة بدائرة الجبهة، و1690 أسرة بدائرة بو احمد، و900 أسرة بدائرة بني احمد.

(ومع)