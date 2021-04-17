سفارة المغرب بآثينا تحتفي بالفرنكوفونية

تشارك سفارة المغرب في آثينا، خلال أبريل الجاري، في فعاليات ثقافية متنوعة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفرنكوفونية.

وذكر بلاغ للسفارة أن المغرب كان حاضرا في الدورة الحادية والعشرين لمهرجان الفيلم الفرنكوفوني الذي انعقد افتراضيا بآثينا من 6 إلى 14 أبريل الجاري، بعرض فيلم “قرطاس… أو حكايات العالم المفقود لجمال عفينة” للمخرج المغربي ياسين ماركو ماركو، بسينما ثيو أنجيلوبولوس.

وحسب البلاغ، شكل عرض فيلم “جمال عفينة”، فرصة لتقريب الجمهور اليوناني من الفن السابع المغربي وإبراز خصوصية المملكة وتنوعها الثقافي، وخاصة الانتماء إلى فضاء لغوي متعدد وغني.

ويحكي الفيلم، الذي تم اختياره لتمثيل المغرب في فئة “بانوراما”، قصة رجل على وشك الموت يستعيد شريط حياته.

كما تشارك السفارة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفرانكوفونية لـ 2021، في المسابقة الوطنية الأولى لمدرسي اللغة الفرنسية بمؤسسات تعليمية يونانية تحت شعار ”نزهة في عالم الفرانكفونية – الفرانكوفونية في 30 سؤالا”.

وينظم هذه المسابقة المعهد الفرنسي في اليونان والمعهد الفرنسي في ثيسالونيكي، بشراكة مع سفارات البلدان الناطقة بالفرنسية وشركاء آخرين في المجالين الثقافي والتعليمي في اليونان.

وشاركت سفارة المملكة بآثينا بتقديم سلسلة من الأسئلة حول المملكة، وستمنح المدرسين الفائزين 10 جوائز من منتوجات الصناعية التقليدية المغربية التي تبرز ثراء المنتوج الحرفي الوطني من مختلف مناطق المملكة.

(ومع)