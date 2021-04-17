أكادير.. توقيع اتفاقيات للنهوض بالرياضات المائية

تم، أمس الجمعة بأكادير، توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون بين جامعة ابن زهر بأكادير وثلاث جامعات للرياضات المائية، وذلك للنهوض بالرياضات المائية.

ويتعلق الأمر باتفاقية بين المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة ابن زهر والجمعية المغربية لجيت سكي بأكادير التابعة للجامعة الملكية المغربية للدراجات النارية المائية، وكذا اتفاقية وقعها رئيس جامعة ابن زهر ورئيس الجامعة الملكية المغربية للكياك.

كما تم، بالمناسبة، توقيع اتفاقية بين جامعة ابن زهر و الجامعة الملكية المغربية للغوص والأنشطة التحت مائية.

وبموجب هذه الاتفاقيات، يلتزم الأطراف بوضع برامج مشتركة تروم تطوير والنهوض بهذه التخصصات الرياضية، وتأهيل العنصر البشري من خلال تطوير الأنشطة الرياضية.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تكوين الأطر من أجل الرقي بهذه الأنواع من الممارسة الرياضية، ومواكبة المواهب الناشئة وخلق برامج وأنشطة رياضية لفائدة أطر وأساتذة وموظفي الجامعة.

(ومع)