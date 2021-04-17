بطولة إيطاليا لكرة القدم: الإصابة تبعد رونالدو عن مواجهة أتالانتا

أعلن مدرب نادي يوفنتوس غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه أمام أتالانتا، يوم غد الأحد، في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسبب اصابة عضلية.

وقال المدرب أندريا بيرلو أن اللاعب البالغ 36 عاما والمتصدر لترتيب هدافي “سيري أ” برصيد 15 هدفا سيخلد إلى الراحة لتفادي تفاقم إصابته”.

وأضاف بيرلو “لدينا غائب هام. للأسف، فان كريستيانو لن يشارك في هذه المباراة، بسبب مشكلة في العضلة المثنية”.

وتابع “لم يتعاف في الأيام القليلة الماضية من مشكلة تعرض لها بعد مباراة الأحد الأخيرة ضد جنوى”.

وأردف “لم يكن قادرا على التعافي هذا الأسبوع. سنخاطر كثيرا إذا جلبناه معنا إلى برغامو الأحد. سنحاول استعادته الأربعاء في مباراة بارما”.

ويحتل يوفنتوس، حامل لقب الدوري في آخر تسعة مواسم، المركز الثالث راهنا بفارق 12 نقطة عن إنتر المتصدر الذي يقترب تباعا من احراز لقبه الأول في الدوري منذ 2010، فيما يقف أتالانتا وراءه بفارق نقطة في المركز الرابع.

(ومع)