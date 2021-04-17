الأداء الأسبوعي.. ارتفاع في وتيرة التداولات ببورصة البيضاء

شهدت تداولات الأسبوع، من 12 إلى 16 أبريل الجاري، ببورصة البيضاء ارتفاعا في الوتيرة، بفضل الأداء الجيد لمؤشرها الرئيسي مازي، الذي ربح 0,77% مستقرا عند 11.669,34 نقطة.

بدوره، حقق مؤشر “موروكو ستوك أنديس 20” ،(MSI20)، الذي يعكس حصيلة أسهم 20 شركة الأكثر سيولة ببورصة الدار البيضاء، خلال هذا الأسبوع، تقدما بـ 0,77% إلى 951,37 نقطة.

كما قفز ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,82% إلى 9.486,04 نقطة.

وتبعا لهذه المعطيات، فإن الأداء السنوي للمؤشرات الثلاثة (YTD) بلغ على التوالي +3,38%، و+2,88%، و+3,22%.

وعلى مستوى المؤشرات الدولية، ربح مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” 1,32% مسجلا 10.718,77 نقطة، فيما صعد “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد” بـ 0,91% إلى 9.983,64 نقطة.

وعلى المنحى ذاته، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 ” زيادة بـ 0,10%، ليستقر عند 892,77 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات القطاعية، فإن 5 قطاعات فقط من بين 24 مدرجة بالبورصة سجلت أداء سلبيا خلال أسبوع من التداولات، إذ تراجع كل من ” الصناعة الصيدلية ” و “الحراجة والورق” و” شركات التمويل و الخدمات المالية” على التوالي بـ 2,89%، و2,17%، و1,25%.

وبالمقابل، وضمن قائمة الرابحين، قطاع “الترفيه والفندقة” (+5,83%)، ليبصم بذلك عن أفضل أداء أسبوعي، متقدما على قطاع “المناجم” (+3,83%)، وقطاع “الأجهزة، البرمجيات و الخدمات الحاسوبية” (+2,98%).

وخلال أسبوع من التداول، وصل الحجم الإجمالي للمعاملات إلى 287,6 مليار درهم، في حين استقرت رأسملة البورصة في ما يقرب من 604,7 مليار درهم.

وفي ما يخص أقوى الأداءات الأسبوعية على مستوى القيم الفردية، بصمت فينيي بروسيت عن أفضل نتيجة بزائد 7,35%، تلتها مناجم (+7,27%)، ومجموعة إم2 إم (+6,46%). وبالمقابل، سجلت إنفوليس ومصرف المغرب وكولورادو أضعف أداء أسبوعي، بـ -4,66% و -3,62% و -3,41%.

وبحجم معاملات فاق 45,17 مليون درهم، تصدر البنك الشعبي المركزي قائمة الأدوات الأكثر نشاطا في الأسبوع بحصة 16,46% من حجم المعاملات، تلته لابيل في ( 37,32 مليون درهم، بحصة 13,60%)، ثم إيمورانت آنفيست ( 33,56 مليون درهم، بحصة 12,23 %).

(ومع)