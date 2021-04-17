الاتحاد العام لمقاولات المغرب سؤكد تعبئته لتعميم الحماية الاجتماعية

أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج أن الاتحاد “معبأ بقوة” من أجل انجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والانخراط في في التعاقد الاجتماعي الجديد المنشود من قبل الملك محمد السادس.

وقال لعلج، في تصريح بهذا الخصوص لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن ” الاتحاد، ومن منطلق مسؤولياته، معبأ بقوة وملتزم بالانخراط في هذا التعاقد الاجتماعي الجديد، الذي يشكل ثورة اجتماعية ومجتمعية يتطلع إليها الجميع “.

واعتبر أن “هذا الورش الملكي، الذي تصل ميزانيته الإجمالية إلى 51 مليار درهم سنويا، يعد رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني، بشكل يحافظ على حقوق وكرامة المواطنين الأكثر هشاشة”.

وأشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في هذا السياق، إلى أن الاتفاقايات الأولى للمشروع التي وقعت أمام جلالة الملك بمناسبة إطلاق تنزيل هذا الورش الكبير تروم رفع تحدي تعميم الحماية الاجتماعية على كل المواطنين.

وأبرز، في هذا الصدد، أن المشروع يشكل، أيضا، “منعطفا هاما في اتجاه تحقيق تنمية منصفة وعدالة اجتماعية ومجالية تتناغم كلية مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ما يخص النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وكان الملك محمد السادس قد ترأس يوم الأربعاء الماضي بفاس حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.

وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.

(ومع)