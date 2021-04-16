رمضان .. ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بنحو 0,6 في المائة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن أن الزيادة في أسعار الاستهلاك للمنتجات الغذائية تقدر بنحو 0,6 في المائة بالنسبة لشهر رمضان المبارك بأكمله.

وسجلت المندوبية، في مذكرة حول أهم تأثيرات شهر رمضان المبارك 1442 على تطور أسعار الاستهلاك خاصة المواد الغذائية، أنه ينتظر ان يشهد النصف الثاني من شهر رمضان زيادة أكبر في أسعار استهلاك المواد الغذائية مقارنة مع النصف الأول (0,8 في المائة بدلا من 0,4 في المائة على التوالي).

وأضافت أن الأسماك والبيض والحوامض ستسجل أعلى الارتفاعات على مستوى الأسعار، مشيرة إلى أن أسعار الأسماك والمنتجات البحرية من المتوقع أن ترتفع بنسب تقدر على التوالي بـ 5,6 في المائة و5,8 في المائة، خلال النصفين الأول والثاني من شهر رمضان المبارك.

وأشارت، في المذكرة ذاتها، إلى أنه من المرتقب أن تعرف أسعار البيض والحوامض زيادات تقدر بزائد 2,5 في المائة، وبزائد 2,3 في المائة، على التوالي، خلال رمضان، مضيفة أن أسعار الفاكهة الطازجة ارتفعت بنسبة 1,9 في المائة، في المقابل، تظل تأثيرات شهر رمضان على أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والخضروات، باستثناء الطماطم، متواضعة على العموم.

وأبرزت المندوبية أن تغير عادات الأسر، خاصة من حيث استهلاك بعض المواد الغذائية، شكلت العامل الأساسي في تأثير رمضان على تطور أسعار الاستهلاك.

ولفتت إلى أنه خلال رمضان، تشهد معظم القطاعات تباطؤا في الإنتاجية، يرجع جزئيا إلى انخفاض ساعات العمل.

(ومع)