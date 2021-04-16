أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد يومي (السبت) و(الأحد) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد يومي (السبت) و(الأحد)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “الحكومة تبيع عقود العمل ومراهم جنسية” و”تبخر مشاريع مولتها المبادرة”، ثم صفحة “ضيف الصباح” بعنوان “جيوب مقاومة لمحاربة الفساد”، وأيضا سلسلة حلقات رمضانية من بينها “من الذاكرة” و”عاجل…بقلب مفتوح”، و”أسرار ملياردير بارون كوكايين”، وملف بعنوان “شهر اللهطة”، وكذلك صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “معامل سرية لتطوير طائرات المخدرات”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “إلغاء الأولمبياد يهز العالم”.