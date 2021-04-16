أوراق الغار للتخلص من رائحة السمك

يعد السمك من الأطعمة التي تحرص الكثير من الأسر على استهلاكها خلال رمضان، نظرا لفوائده الكثيرة، باعتبار أنه غني بالعناصر الغذائية التي ينصح خبراء التغذية بتناولها مرتين في الأسبوع. لكن ، ما يزعج الكثيرين، هو كيفية التخلص من رائحته، إذ أنها تظل عالقة مدة طويلة، سيما إذا طهي في الفرن.

من بين النصائح التي يمكن أن تساعد على التخلص من رائحة السمك في الفرن، التأكد من وضع القليل من أوراق الغار في صينية الفرن، لأنها تمنع رائحة السمك من اختراق الفرن.

كما يمكن وضع بضع شرائح من الليمون على السمك والتي تساعد على تقليل رائحة الأسماك، مع الحرص مباشرة بعد إخراج السمك من الفرن، على عصر مزيل الزيت داخله، والانتظار لفترة، ثم تنظيفه بقطعة قماش نظيفة.

من بين الطرق التي تساعد على التخلص من رائحة السمك في الفرن، مسحه بالماء الممزوج بالخل، وذلك مباشرة بعد طهو السمك. أو رش القليل من صودا الخبز في الفرن، ثم وضع الخل والماء في زجاجة رذاذ فارغة، ورشه على كل مكان والانتظار حوالي 3 دقائق ثم تنظيفه بإسفنجة نظيفة.

كما يمكن رش بعض الفانيلا دخل الفرن، وتشغيله لمدة 20 دقيقة. وهكذا، ما يساعد على انتشار رائحة الفانيلا في كل أرجاء المطبخ وأيضا المنزل.

إ . ر