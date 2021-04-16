الداخلة…وفرة العرض واستقرار الأثمان خلال رمضان

تتميز وضعية تموين الأسواق المحلية بالداخلة بالمواد الأساسية بوفرة العرض الذي يفوق الطلب، مع استقرار في الأثمان.

وأفادت معطيات قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية الداخلة-وادي الذهب، بأنه قد جرى تزويد الأسواق المحلية بالمواد التي تعرف استهلاكا كبيرا خلال الشهر الفضيل، مع استقرار في أثمان المواد الأساسية التي لم تبرح قط حدودها الاعتيادية. وفي هذا الصدد تم إحداث لجنة إقليمية مختلطة لمراقبة الأسعار والجودة تنهض بمهام زجر مختلف الممارسات التي يمكن أن تمس بالسلامة الصحية للمستهلكين وتطال قدرتهم الشرائية.

ولهذا الغرض وضعت اللجنة الإقليمية المختلطة مخطط عمل لمراقبة وضعية التموين واستقرار الأسعار قبيل وخلال رمضان المبارك، وذلك بهدف تأمين تموين الأسواق بالمواد الأساسية والضرورية خاصة الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر الفضيل، وضمان مراقبة منتظمة لأسعار وجودة المنتجات، وتلافي إرباك مسلسل التزود بالسلع مع زجر الاحتكار والممارسات المخلة.

كما تضطلع اللجنة بمراقبة مدى تقيد التجار بالتدابير الرامية إلى حصر تفشي فيروس كورونا. وقال المدير الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الاخضر والرقمي، بوشعيب قيري، إن اللجنة تسهر على تعزيز مراقبة الأثمان ومحاربة الممارسات التي من شأنها المس بالسلامة الصحية للمستهلكين وبقدرتهم الشرائية.

وأضاف القيري أن اللجنة الإقليمية تبنت مخطط عمل بهدف تأمين تموين الأسواق بالمواد الأساسية والضرورية خاصة الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر الفضيل، وضمان مراقبة منتظمة لأسعار وجودة المنتجات.