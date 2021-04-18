الأحياء الشعبية…”التمرد بالعلالي”

مباريات وتجمعات عشوائية لا تعترف بقرارات الحكومة وغياب لدوريات السلطة والأمن

“المغاربة شعب لا يقهر”، “منع الخروج والتنقل كاين غير فالأماكن الراقية أما الأحياء الشعبية مامعنياش بيه”، “المنع كيبان ليا غير فالصحافة ووسط المدينة”، “واخرج أصاحبي وماتخافش راه الحظر ماكاينش”، من بين العبارات التي جاءت على لسان عدد من سكان الأحياء الشعبية الذين قرروا عدم الاعتراف بقرار الحكومة تطبيق الحظر الليلي في رمضان، وآباء احتجوا على إزعاجهم من قبل سائقي الدراجات النارية الذين أبوا إلا تكسير هدوء بعض الأحياء الملتزمة بالقرار الحكومي.

شتان ما بين التعليمات والتطبيق، فإذا كانت السلطات المختصة قد أعطت تعليمات مشددة لمصالح الأمن ورجال السلطة المحلية لفرض احترام الطوارئ الصحية، خاصة ما يتعلق بتطبيق الحظر الليلي ابتداء من الساعة الثامنة ليلا، في محاولة لقطع الطريق على من يفكر في الخروج ما بعد الإفطار، فإن ليساسفة وعددا من أحياء الألفة وغيرها من الأحياء الشعبية التابعة لعمالات البيضاء، تشكل الاستثناء وأكدت أنها مناطق غير خاضعة لنفوذ السلطات ولا تهم أغلب سكانها مضامين قرار الحكومة، إذ تظل الحركة والتجمعات إلى ما بعد الثانية صباحا لتزجية الوقت في انتظار موعد السحور.

“مسارية” وتجمعات

نساء غادرن بيوتهن لعيادة جاراتهن ومشاركتهن التعليق على الإنتاجات التلفزيونية لليوم الأول من رمضان، وشباب ومراهقون وقاصرون اختاروا التمرد على الحظر الليلي للقيام بجولات خارج الحي الذي ينتمون إليه، إذ شكلوا مجموعات وقرروا القيام بممارسات تتسبب في إزعاج سكان الأحياء الملتزمة بإصدار أصوات مزعجة ثم الفرار، وآخرون سعوا إلى هضم ما تناولوه من وجبات بإجراء “مساريات” وتجمعات عشوائية لاسترجاع سمر رمضان المفتقد.

زائر ليساسفة وحبيبة 1 و 2 والحاج فاتح وفرح السلام وحي السلام بالألفة بعد العاشرة والنصف ليلا، لا بد له أن يصعق بمشهد خرق الحظر الليلي وكأن الأمر يتعلق بتوقيت ما قبل زمن كورونا، إذ عاينت “الصباح”، مساء أول أمس (الأربعاء)، استمرار اكتظاظ الشوارع والأزقة بالمارة، سواء الراجلين أو سائقي الدراجات النارية والسيارات الذين لا يرتبطون بعذر العمل أو المرض أو حالة استثنائية.

بعدد من أحياء ليساسفة والألفة اختار شباب ومراهقون البقاء بالشارع، يتنقلون ويدندنون بأصواتهم المزعجة، تعبيرا منهم عن فرحتهم بالتمرد على قرار الحظر الليلي، في حين اختار المدمنون على التدخين الجلوس القرفصاء وتقاسم بعض “الجوانات”، قبل العودة إلى بيوتهم في مشهد يوحي أن رمضان لهذه السنة لا يمكن أن يكون شبيها لما قبله.

مباريات ونزالات

“وارجع اللور اصاحبي ما تخليهش ادريبليك”، “ويليا كول …”، من بين العبارات التي كانت تصدر بين الفينة والأخرى من قبل شباب وقاصرين بليساسفة اختاروا خرق الطوارئ الصحية بسلوك من نوع خاص، يتمثل في خوض مباريات دون الاكتراث لما يجري حولهم، وهي المباريات التي شهدتها عدد من أحياء ليساسفة 2 و 3 في سلوك يمكن تصنيفه ضمن طرائف ليساسفة في التعامل مع الحظر الليلي في شهر الصيام. ويصر عدد من شباب المنطقة على تحدي القانون لخوض مباريات لكرة القدم في زمن كورونا، في محاولة لتزجية الوقت في انتظار موعد السحور وتناسي خطورة العدوى التي تهدد صحتهم وأسرهم.

وعاينت “الصباح”، نزالات كروية وسط صراخ وحماسة اللاعبين الذين كسروا هدوء الحي دون أن يأبهوا للإزعاج الذي يتسببون فيه للسكان، أو دوريات الأمن التي يمكن أن تأتي في أي لحظة.

دوريات خارج الأزقة

من خلال جولة طاقم “الصباح”، لوحظ غياب دوريات الشرطة والسلطة المحلية، إذ اكتفت بعض سيارات النجدة بالتجول بالشوارع الرئيسية فقط، دون أن تدخل إلى الأزقة وأماكن خرق الحظر الليلي الذي كان باديا للعيان.

واعتمدت الدوريات الأمنية فقط على الظهور بالشوارع، في محاولة لتعزيز الشعور بالأمن وإخافة الخارقين، لكن دون جدوى، إذ واصل المستهترون بقرارات الحكومة أنشطتهم وكأنهم خارج زمن كورونا.

محمد بها