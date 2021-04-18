استجابة وخرق

هي ساعة ونصف بعد أذان المغرب، ابتلت فيها عروق الصائمين، وذهب ظمؤهم، وانحسر جوعهم، فتسلل البعض منهم، لكسر الهدوء الذي يلف الأزقة والشوارع الرئيسية بمنطقة ابن امسيك بالبيضاء.

وتفاوتت طريقة تجاوب المواطنين، بأحياء من قبيل سباتة والسالمية، مع إجراءات حظر التنقل الليلي الذي فرضته الحكومة مع حلول رمضان، ابتداء من الثامنة ليلا إلى حدود السادسة صباحا.

بمجرد ما تنجلي سحابة يوم الصيام، وينفرد الصائمون بموائد إفطارهم، حتى يتسلل آخرون، باحثين عن لحظات خارج أسوار منازلهم، إما للتدخين ب”راس الدرب”، وبعيدا عن نظرات أفراد الأسرة، أو التجول مشيا، فيما فضل بعض الشباب والمراهقين تحويل إسفلت الشوارع والأزقة الفارغة إلى ملاعب لكرة القدم المصغرة.

وبحديقة بزنقة “العربي البناي” بمقاطعة ابن امسيك، اختار بعض مرتاديها الليليين تحدي إجراءات حظر التجول، بتحويل بعض كراسي الحديقة إلى طاولات للعب الورقة و”الضاما”، مستضيئين بمصابيح الإنارة العمومية، في الوقت الذي اختارت نساء الجلوس بالقرب منهم وهن يراقبن أطفالهن وهم يلعبون ويمرحون.

وفي الطريق السالكة إلى حي السالمية على امتداد شارع الجولان، مرورا بأحياء سباتة، تباينت مناطق الاستجابة للحظر، إذ كانت وتيرة الحركة نسبيا مرتفعة بالأزقة الداخلية لأحياء سباتة، خاصة المناطق المجاورة للقيسارية، حيث اختار بعض الأطفال اللهو بين أرجائها، مطاردين بعضهم البعض، فإن هذه الحركة تخف تدريجيا بالابتعاد من هذا الحي في اتجاه السالمية.

وعند نقطة مسجد “عمر بن الخطاب” بحي السالمية 2، كان قائد المقاطعة يعطي تعليماته الأخيرة على لأعوان السلطة، وهم يستعدون للقيام بحملة تمشيطية لمراقبة سير الأمر داخل النفوذ الترابي للمقاطعة.

انطلق الموكب مرفوقا بسيارة للأمن الوطني، بين أزقة ودروب السالمية التي كانت غارقة في السكون، في الوقت الذي أثار مرور الموكب فضول السكان، الذين كانوا يشرئبون بأعناقهم من نوافذ بيوتهم، لمعرفة أسباب الحملة وعدد العناصر التي تقودها.

الحملة لم تثر فقط فضول البالغين، بل أيضا الأطفال والمراهقين، الذين خرج بعضهم لاستطلاع الأمر، وأيضا في محاولة لتحويل الأمر للعبة مطاردة مسلية بينهم وبين أعوان السلطة، الذين ظلوا مسيطرين على الوضع دون انفلات.

لم تسفر الحملة في بدايتها عن شيء، خاصة أن معظم سكان حي السالمية فضلوا الاستسلام لقرار حظر التجول داخل بيوتهم، باستثناء قلة قليلة من الشباب الباحثين عن لحظات للاختلاء مع الذات، رفقة سيجارة، في الوقت الذي داهمت السلطات ركنا مظلما، حوله مراهقون إلى فضاء للعب الورق، وبمجرد ما رأوا سيارات الموكب فروا هاربين، تاركين أوراق اللعب وكؤوس القهوة والشاي فوق صناديق فارغة للخضر.

أما بحي سباتة، وتحديدا بشارع الداخلة، فوجدت السلطات نفسها في مواجهة المراهقين وأشخاص خرقوا حظر التجول، بالقرب من أحد الأسواق الشعبية بدرب الحجر، ما جعل حملتهم تسفر عن إيقاف مجموعة من الأشخاص والسائقين كانوا يتحركون بدون رخص استثنائية.

عزيز المجدوب