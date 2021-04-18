״داعش״ أوربا تهدد حقوقيا بالتصفية

فضح أنشطتها الإرهابية في جرائم غسيل الأموال والتهرب الضريبي والتزوير

تلقى الحقوقي سعيد الشرامطي، الثلاثاء الماضي، تهديدات «داعشية» بالتصفية الجسدية، قال إن سببها فضحه تورط عناصر التنظيم الإرهابي في أوربا، خاصة إسبانيا، في جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال والتهرب الضريبي والتزوير والهجرة غير الشرعية.

وأجج قطع التمويل والدعم المالي عن التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق غضب «داعش» و»النصرة»، إذ وجهت تعليمات إلى أتباعها من أجل ضخ مبالغ مالية في أرصدتها، وتهديد بعض «أعدائها» بالقتل في أوربا.

وأوضح الشرامطي، رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، في تصريح ل»الصباح»، أن معلومات وصفها ب»الأكيدة» تشير إلى أنه أصبح على رأس المستهدفين من قبل التنظيم الإرهابي، خاصة أن وسائل إعلام إسبانية أشارت إلى دوره الكبير في فضح بعض «الشخصيات والمستثمرين» الذين يستقرون في إسبانيا ولهم علاقات «مالية» مع بعض التنظيمات الإرهابية، خاصة «داعش»، و»النصرة».

وقال المتحدث نفسه: «بعدما فضحت مخطط ممولي الإرهاب العالمي بالمال والأسلحة والألبسة العسكرية، ونهبهم التراث العالمي بسوريا والعراق، حتى بدؤوا يتساقطون، مثل أوراق الخريف، وأصبحوا مراقبين ومحاصرين، تجرؤوا في المرة الأولى على محاولتهم تسخير القانون قصد إسكاتي، إلا أن فشلهم دفعهم إلى اللجوء إلى خطتهم الموالية»، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى «توصله بمعلومات أكيدة أن بعض الأجانب المدعومين من قبل التنظيمات الإرهابية أصدروا أوامرهم بتصفيته جسديا».

وتابع الشرامطي قضايا تورط فيها مغاربة يستقرون في إسبانيا وأجانب في قضايا تمويل الإرهاب، خاصة أن الجارة الشمالية شهدت، في الآونة الأخيرة، محاكمات عديدة لممولي «داعش»، إذ بينت التحقيقات الأمنية أن مستثمرا مختصا في الاستيراد والتصدير تم ضبط علاقاته بدولة توفر السرية المصرفية (سويسرا) لضخ أموال إلى التنظيم الإرهابي، إضافة إلى اعتقال شخص آخر من جنسية سورية، ويكن عداء للمغرب، لارتباطه بشبكة دولية فككها الأمن «السيبراني» الإسباني في يونيو 2019 في إطار «عملية وامور» التي كانت موجهة لمحاربة تحويل وإرسال الأموال للجهاديين في سوريا، بعد سقوط الدولة الإسلامية، عبر شركات ومقاولات يوجد مقرها في إسبانيا، وفي مدريد على وجه التحديد.

وباشرت فرقة أمنية استخباراتية أوربية، أحدثت في الآونة الأخيرة، جمع معلومات دقيقة عن مغاربة وأجانب، لتحديد ميولاتهم السياسية وعلاقاتهم مع بعض الجمعيات الدينية، خاصة التي تصنف بالمتشددة، ودورهم في تمويل أنشطة إرهابية خارج القارة العجوز.

خالد العطاوي