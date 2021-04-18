غاني يلتحق بنجوم “يوتوب”

فاجأ الفنان غاني قباج متابعيه وجمهوره، بعدما التحق بنجوم “اليوتوب”، وأطلق قناة خاصة به، اختار أن ينشر فيها وصفات في الطبخ.

ويحرص غاني، الذي اشتهر بتقديم عدد من الأغاني والتي عرفت نجاحا كبيرا، على أن يتقاسم مع جمهوره خبرته في الطبخ، من خلال تقديم مجموعة من الأطباق، يستعرضها في برنامج يحمل عنوان “غاني كيتشن”.

ونشر على قناته الرسمية والتي تحمل اسمه، فيديو يقدم فيه وصفة لتحضير “بورغر الأمريكي”، بطريقته، علما أنه يحاول من خلال برنامجه، كشف بعض التفاصيل عن حياته الشخصية.

ومن أجل رفع عدد متابعي قناته الجديدة، اختار غاني تنظيم مسابقة لجمهوره، وتخصيص جائزة عبارة عن 800 درهم، تقدم لكل شخص يجيب عن سؤاله أسبوعيا.

وفي سياق متصل، ينتظر أن يطل غاني على جمهوره من خلال مسلسل جديد، شرعت القناة الثانية في بث أولى حلقاته، ويتعلق الأمر بمسلسل يحمل عنوان “باب البحر”، يجمع عددا من الممثلين.

إ.ر