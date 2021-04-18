عبد النباوي يحدث ثورة بلجان المجلس

أحدث محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثورة في تشكيلة لجنة الأخلاقيات، ودعم استقلال القضاة، التي يعهد إليها بتتبع ومراقبة التزام القضاة باحترام المبادئ والقواعد الواردة في مدونة الأخلاقيات، وتدارس الإحالات المقدمة إلى المجلس من لدن القضاة، كلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير غير المشروع على أي منهم، ولجنة إعداد الدراسات والتقارير، التي تختص بدراسة مشاريع الدراسات والتقارير والآراء، بتنسيق مع شعبة الدراسات، قبل عرضها على أنظار المجلس، ولجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة، التي تختص بتحضير أشغال المجلس، سيما في ما يتعلق بتعيين القضاة وانتقالهم وترقيتهم وإحالتهم إلى التقاعد، بتغيير الأعضاء المشكلين لها وفقا لنظامه الداخلي، في إطار التزامه التام وانخراطه الجاد في تدبير الوضعية المهنية الفردية للقضاة وفقا للضمانات والمعايير القانونية، وبمقاربة موضوعية تكرس استقلال السلطة القضائية وتصون مكانة القضاة، وتحمي قيم العدالة السامية ومبادئ الحياد والتجرد.

وشهد الاجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي عقد الثلاثاء الماضي، إحداث ثلاث لجان موضوعاتية جديدة، تخص اللجنة المكلفة بانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس، بالنظر إلى اقتراب موعد إجراءات الانتخابات والتي سبق أن أعلن بشأنها الرئيس المنتدب أنها ستكون في حدود يوليوز المقبل، ولجنة الرقمنة والتحديث، ولجنة مراجعة النظام الداخلي للمجلس وإبداء الرأي في القوانين التنظيمية للسلطة القضائية، إذ اعتبر المجلس أن إحداث وتجديد هذه اللجان في المرحلة التأسيسية الهامة من تاريخ السلطة القضائية، ضرورة ملحة ترمي إلى تمكين المجلس من آليات أساسية تساعده على التدبير الأمثل للمواضيع الآنية ذات الأولوية الإستراتيجية من بين مهامه.

وأثارت تلك التغييرات ردود فعل إيجابية من قبل قضاة، اعتبروا أنها تشكل حسبهم بداية موفقة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حلته الجديدة، خصوصا على مستوى التواصل والتخطيط الاستراتيجي، وقال عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب في تدوينة على الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي، « لا نطلب أكثر من هذا في الجانب المتعلق بتدبير الوضعية المهنية للقضاة. نتمنى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التوفيق في تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع».

كريمة مصلي