رسالة رياضية: السكتيوي وآسفي

خلال نقاش في الإذاعة حول علاقة المدرب عبد الهادي السكتيوي بفريقه أولمبيك آسفي، قيل كلام كثير وطرحت أفكار مختلفة، لنتأمل:

فقد قال إبراهيم الفلكي، الناطق الرسمي للنادي، كلاما كثيرا، أقرب إلى الشعر، منه إلى الواقع، وحفل بالمجاملات والمديح للمدرب، لكنه يختلف كليا مع مجريات الأحداث على أرض الواقع.

في الواقع، المدرب مريض، وخضع لعملية جراحية في العمود الفقري، وأدلى بشهادتين طبيتين مدتهما 90 يوما، لكن الفريق يريده أن يستقيل، لئلا يدفع تعويضات فسخ العقد من جانب واحد، ولم يكتف بذلك، بل طلب من المدرب التنقل من أكادير، مقر إقامته، إلى آسفي، لإجراء فحص مضاد، الأمر الذي رفضه المدرب ومحاميه، بما أن حالته الصحية لا تسمح له بقطع كل هذه المسافة، مقترحين إجراء الفحص المضاد بأكادير، على يد أي طبيب يبعثه النادي.

أما المحللان فتاح العلوي ومحمد الروحلي، فطرحا أفكارا تصب في الغالب في اتجاه فك الارتباط بطريقة ودية، أو استقالة المدرب، مراعاة لمصلحة الفريق، كي يعين بديلا له، بل قال متدخل إن الرجل لن يعود إلى دكة الاحتياط.

عفوا، عندما نصل إلى مرحلة الفحص المضاد، والمفوضين القضائيين، فإننا دخلنا حالة نزاع، وفي حالة النزاع، يصبح العقد والقانون شريعة المتعاقدين. فهل هناك عقد أو قانون يمنح الحق لناد بفسخ عقد مدربه لأنه مرض، أو أصيب؟ وهل هناك عقد أو قانون يفرض على مدرب أن يستقيل لأنه خضع لعملية جراحية؟ وكيف يدبر هذا المدرب مصاريفه والتزاماته الأسرية في فترة المرض؟ وهل من العدل القول إن الرجل لن يعود إلى دكة الاحتياط، فقط لأنه خضع لعملية جراحية؟، وهل بهذه الطريقة نرفع معنوياته وهو على فراش المرض؟، وهل بهذا الكلام نحترم أسرته وأبناءه وأقرباءه؟، وهل يقبل أصحاب هذا الرأي أن يستغني عنهم مشغلوهم عندما يصابون، أو يمرضون؟

إذا كنا نتبجح بشعار الاحتراف، فهناك عقد يجب احترامه، وإذا كانت مصلحة النادي تفرض تعيين مدرب بديل، فالقانون يمنحه حق إقالة المدرب الحالي من جانب واحد، مع صرف مستحقاته وتعويضاته، مثلما يمنحه حق الاستفادة من تعويضات التأمين على المرض والأخطار التي قد تصيب اللاعبين والمدربين والمستخدمين، لكن هل تنخرط الأندية في هذا النوع من التأمينات؟ هذا هو السؤال.

عبد الإله المتقي