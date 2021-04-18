عموتـة مدربـا للأولمبـي

الجامعة عينته في هذا المنصب في انتظار تكليفه بمسؤوليات أكبر

عينت جامعة كرة القدم الحسين عموتة، المدرب الحالي للمنتخب المحلي، مدربا للمنتخب الأولمبي، الذي يستعد لأولمبياد 2026.

وذكر مصدر مطلع، أن الجامعة، في إطار إستراتيجيتها الجديدة، والتي ترمي إلى مغربة أطر الإدارة التقنية، بعد أن أقالت العديد من المدربين، ارتأت تكليف عموتة بهذه المهمة، في انتظار تكليفه بمهام أكبر مستقبلا.

واجتمع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مع عموتة مباشرة بعد عودته من موريتانيا، إذ ناقشا الموضوع، ولم يتخذا أي قرار آنذاك.

وكشف مصدر مسؤول أن الجامعة كانت حينها تدرس تكليف عموتة بالجمع بين تدريب المحليين والأولمبيين، لرغبتها في الحفاظ على “الشان” والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، قبل أن تتخذ القرار بعد الإقالات التي همت مجموعة من أطر الإدارة التقنية.

وأوضح المصدر ذاته أن فشل التجربتين السابقتين مع الهولندي مارك فووت والفرنسي باتريس بوميل، دفع الجامعة إلى التفكير في عموتة، بعد نجاحــه في كأس إفريقيا للمحليين.

نور الدين الكرف وعيسى الكامحي