مهمة استطلاعية لمراكز الإدمان

تقارير رسمية رصدت تفشي المخدرات بين المغاربة والمستهلكون يتجاوزون 800 ألف نسمة

بعد سنوات من إحداث مراكز الإدمان، بعدد من مدن المملكة، وإقبال المدمنين على العلاج، أصبح من الضروري تقييم نتائج هذا المشروع.

وفي هذا السياق طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالقيام بمهمة استطلاعية لمراكز محاربة الإدمان على المخدرات.

ووجه الفريق طلبا لرئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية، من أجل تبني هذه المهمة الاستطلاعية، خاصة أن “ظاهرة استهلاك المخدرات، تعرف انتشارا واسعا على المستوى العالمي، حسب إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجرائم لسنة 2016، الذي أشار إلى أن حوالي واحد من كل 20 شخصا تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و64، تعاطى لاستهلاك مخدر خلال السنة على الأقل، وأن حوالي 29 مليون شخص مدمنون على المخدرات في العالم، من ضمنهم 12 مليونا يستعملون المخدرات عبر الحقن”.

وقال الفريق إن مراكز محاربة الإدمان، التي ستستهدفها المهمة الاستطلاعية، هي مركز البيضاء والرباط وطنجة وتطوان والحسيمة، “من أجل الوقوف على واقعها، ارتباطا بما التزم به المغرب أمام المنتدى الدولي من توسيع التغطية وتكوين المتخصصين وتحسين الولوج لاستشارة الطب النفسي، وما ترنو إليه الأهداف المتوخاة من إحداث هذه المراكز، المكفول إليها محاربة الإدمان من التحسيس والتشخيص والوقاية والمصاحبة”.

وتضيف مراسلة الفريق، أن “الإحصائيات الرسمية التي توردها وزارة الصحة، تكشف بأن التعاطي للمخدرات في المغرب بلغ مستويات غير مسبوقة، تقدرها في أحد إحصاءاتها بـ 800 ألف نسمة، مما حدا بها إلى إقامة مراكز متخصصة لمعالجة الإدمان، بعدد من مدن المملكة منها الرباط ووجدة وتطوان ومراكش والبيضاء، وأكادير ومكناس وفاس، وطنجة التي تضم لوحدها ثلاثة مراكز، مع إقامة مصالح استشفائية متخصصة في علاج الإدمان بالبيضاء وسلا وفاس، وكذلك من أجل التصدي لظاهرة إدمان المخدرات، وتحسين الولوج لاستشارات الطب النفسي بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنسبة لاضطرابات الإدمان، ومن أجل حماية الشباب من استعمال المواد المخدرة، وتحسين جودة التكفل بالمدمنين وخاصة مستعملي المخدرات، وتيسير الولوج لبنيات التكفل، فضلا عن تشجيع انخراط المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية في محاربة إشكالية الإدمان”.

وتضيف الوثيقة ذاتها، أن مراكز محاربة الإدمان على المخدرات “استقبلت منذ انطلاق العمل بها، أزيد من 27 ألف مدمن، ما دفع وزارة الصحة إلى إعداد مخطط وطني إستراتيجي للتكفل بحالات الإدمان على المخدرات، تجاوبا مع توصيات منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة في هذا المجال، لتوفير الرعاية والخدمات الصحية من أجل الوقاية الشاملة للفئات الضعيفة، خصوصا الأطفال والمراهقين والشباب، والعلاج الطبي والعلاج النفسي، والحد من المخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات وإعادة الإدماج الاجتماعي والنفسي”.

عصام الناصيري