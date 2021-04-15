حظر جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة الدويرة بأكادير

قرر قطاع الصيد البحري منع جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات الدويرة- سيدي الرباط التابعة للمنطقة البحرية لأكادير، وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط.

وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه تم اتخاذ هذا القرار على أساس نتائج التحليلات التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى المنطقة المصنفة لتربية الصدفيات الدويرة-سيدي الرباط التابعة للمنطقة البحرية لأكادير التي “أثبتت وجود مواد بيولوجية بحرية سامة بكميات غير طبيعية في الصدفيات”.

وتبعا لذلك، أوصى قطاع الصيد البحري المستهلكين بعدم التزود سوى بالمنتوجات المعبأة التي تحمل العلامة الصحية التي تحدد مصدرها والتي تباع في نقط البيع المرخص لها (الأسواق الرسمية).

وأشار البلاغ إلى أن الصدفيات التي يتم بيعها دون احترام المواصفات لا تتوفر على أي ضمانة للمستهلك وتشكل خطرا على الصحة العمومية.