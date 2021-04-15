أزيلال: توزيع مساعدات غذائية على الأسر المعوزة

تم أمس (الأربعاء) توزيع مساعدات غذائية على 863 أسرة معوزة بمنطقة أفورار (إقليم أزيلال)، وذلك في إطار عملية رمضان 1442 هجرية، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة رمضان الأبرك من كل سنة.

وتشمل هذه المساعدات الرمضانية ، التي أشرف عليها قائد قيادة أفورار وعدد من رجال السلطة، حصة الأسرة الواحدة من مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، وهمت 500 مستفيد بجماعة أفورار، و300 بجماعة تيموليلت و63 بجماعة آيت واعرضى.

وقد جرت هذه العملية التضامنية في احترام للإجراءات الاحترازية والوقائية والترتيبات الضرورية التي اتخذتها السلطات المحلية بأفورار من أجل تأمين الوضعية الصحية للمواطنين، رافق ذلك تعبئة الموارد البشرية الضرورية لضمان إيصال هذه المساعدات إلى محلات سكنى المواطنين، والحرص على تقديمها المباشر لمستحقيها من الفئات المعوزة والفقيرة.

وأعلنت مؤسسة محمد الخامس للتضامن أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية لانطلاق النسخة الثانية والعشرين من عملية توزيع الدعم الغذائي “رمضان 1442” لفائدة ثلاثة ملايين شخص، أي 600 ألف أسرة على الصعيد الوطني، منها 459 ألف و504 أسرة من الوسط القروي.