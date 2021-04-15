3784 أسرة مستفيدة من عملية الدعم الغذائي لرمضان بفاس

تستفيد 3784 أسرة من عملية الدعم الغذائي “رمضان 1442” التي أطلقت، أمس (الأربعاء)، بفاس، لتشمل مختلف الجماعات التابعة للعمالة.

وتفيد المعطيات التي صدرت بمناسبة اطلاق العملية أن 1350 أسرة مستفيدة تنحدر من الجماعات القروية التابعة لعمالة فاس، علما أن العملية تستهدف على صعيد جهة فاس مكناس 68 ألف و356 أسرة، 82 في المائة منها في الوسط القروي.

وقال عبد الرحمان صابر، مسؤول مشاريع في مؤسسة محمد الخامس للتضامن، إن هذه العملية المنظمة بتنسيق مع السلطات المحلية ومختلف المصالح المعنية، تجري في إطار احترام قواعد السلامة الصحية، خصوصا من حيث تعقيم المستودعات والقفاف والتباعد الجسدي وتوزيع المساعدات في البيوت.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته السامية، لانطلاق النسخة الثانية والعشرين من عملية توزيع الدعم الغذائي “رمضان 1442” لفائدة ثلاثة ملايين شخص (600 ألف أسرة على الصعيد الوطني منها 459 ألف و504 أسر من الوسط القروي).

ويتم إعداد هذه العملية بمساهمة مالية من وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.