بنك المغرب: تراجع احتياجات البنوك من السيولة خلال مارس الماضي

أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة تراجعت إلى 61.2 مليار درهم، في المتوسط الأسبوعي، خلال مارس الماضي، مقابل 63.3 مليار درهم شهرا قبل ذلك.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لأبريل الجاري، أن هذا التراجع يعكس، على الخصوص، تراجع احتياطيات الصرف.

وأضاف المصدر ذاته أن بنك المغرب قام بضخ ما مجموعه 72.2 مليار درهم، منها بالأساس 27.4 مليار درهم عبر التسبيقات لمدة سبعة أيام، و15.7 مليار درهم في شكل عمليات لإعادة الشراء، و27.9 مليار درهم عبر القروض المضمونة، و1.2 مليار درهم برسم عمليات مبادلة الصرف، مشيرا إلى أن معدل سعر الفائدة بين البنوك استقر عند 1,50 في المائة، في ظل هذه الظروف.

وفي الأسواق الأخرى، سجلت سندات الخزينة ارتفاعا طفيفا في فبراير الماضي في شقها الأولي و الثاني.

وبخصوص معدلات الفائدة على الودائع لأجل، فقد تراجعت في نونبر بمقدار 13 نقطة أساس إلى 2,35 في المائة بالنسبة لأجل 6 أشهر، وارتفاعا بـ26 نقطة أساس إلى 2,82 في المائة بالنسبة لأجل سنة.